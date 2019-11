Ho più volte segnalato lo stato di abbandono delle strade alla Baraccola est, in particolare via di Vittorio, via Guido Rossa etc. Non riesco proprio a capire perchè siamo così sfacciatamente abbandonati. Qui si vede di tutto, buche, soste in prossimità degli incroci che creano pericoli, con la viabilità, soste in ambo i lati dove c'è il doppio senso di marcia specialmente in via Guido Rossa, piante che invadono la carreggiata. Dove sta la sindaca che viene reputata la migliore del mondo? Abbiamo il diritto di avere un quartiere decente, possibile che nessuno si interessa dei nostri problemi? Si sente sempre di nuovi asfalti in altre zone o strade, ma da noi sono più di 40 anni che nessuno fa niente, spero che qualcuno smuova la coscienza di questi amministratori.

Maurizio