Buongiorno Vorrei segnalare che il sottopasso di Collemarino ,è stato dopo la mareggiata di novembre invaso dall'acqua, in questo momento come da foto il sottopasso è chiuso ed è ancora allagato impedendo la libera circolazione . segnalo questo disservizio perché bisogna sempre accedere in spiaggia da altri punti di accesso Grazie Ennio Paciotti