Sosta selvaggia e sporcizia, raccolta difficoltosa oltre che differenziata

Con la presente voglio segnalare l'attuale posizionamento dei cassonetti per il conferimento dei rifiuti, essi risultano infatti poco accessibili al camion di AnconaAmbiente, quest'ultimo a volte si trova addirittura costretto a saltare la raccolta dei suddetti rifiuti in quanto le auto parcheggiate ne impediscono la raccolta. Inoltre, da primavera inoltrata fino alla stagione autunnale, con le finestre aperte si avverte il cattivo odore prodotto dall'indifferenziata e dall'umido, i quali con l'aumentare delle temperature producono odori sempre più acri, ciò accentuato ancor di più dall'impossibilità di raccogliere sempre i rifiuti. Ritengo che con la nuova posizione proposta, il camion avrebbe la raccolta più facile e i cassonetti resterebbero in una posizione di maggior rispetto verso le abitazioni. Nell’immediata vicinanza dei cassonetti per terra è pieno di sporcizia che non viene mai pulita e contribuisce in modo considerevole ad attirare animali indesiderati come ratti che sono soliti aggirarsi nei pressi dei cassonetti approfittando della vegetazione per trovare riparo e girare indisturbati.

Francesco