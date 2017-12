Animali, trovate polpette avvelenate lungo la strada

Buongiorno, scrivo per informarvi che nella serata del 24 dicembre 2017 sono state trovate in zona Paterno (Ancona), per terra lungo la strada che poi va verso il cimitero, 6 polpette di carne cruda, con all’interno una polvere bianca, probabilmente veleno. Era già successa la stessa cosa anche l’anno scorso, in un periodo diverso. Provvederemo a farle analizzare e a presentare denuncia ai carabinieri. Sono stati messi dei cartelli per avvisare tutti di fare attenzione. I proprietari di cani della zona sono stanchi e non vedono l’ora di scoprire il colpevole di questo gesto incommentabile. Il fatto è chiaramente molto grave anche per i bambini, che per gioco possono raccogliere le polpette senza conoscere il pericolo.

Federica