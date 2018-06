Bagni sporchi e chiusura anticipata del bar: la spiaggia penalizzata

Il Regolamento comunale delle spiagge obbliga l’esercente dell’unico bar a chiudere alle ore 19.00, quando nella bella terrazza superiore potrebbero essere organizzati aperitivi e feste. Il chiosco di legno nella spiaggiola, assai frequentato dai bagnanti negli anni precedenti, è stato rimosso perché non previsto dal suddetto Regolamento. I bagni comunali vengono utilizzati solo da chi proprio non può farne a meno. Pavimenti piastrellati con le “fughe” sporche e diventate marroni, infissi delle porte scollati e rotti, arrugginiti e sporchi, maniglie assenti, water incrostati probabilmente da anni, senza ciambella e coperchio, mancanza di sapone, porta asciugamani e tovagliette. Sembrerebbe una cosa surreale se ciò non fosse stato immortalato dalle fotografie in allegato. Questa è la spiaggia del Passetto, la spiaggia degli Anconetani. Il proprietario dello stabilimento ha da tempo fatto richiesta di intervento, molti fruitori assidui assicurano che hanno fatto lo stesso e diverse volte, ma il servizio manutenzione non è ancora intervenuto, dall’anno scorso. Vogliamo scommettere lo farà questi giorni a ridosso del ballottaggio?

Daniele Ballanti Portavoce del Comitato di cittadini di via Torresi