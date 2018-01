Questa è via del Castellano, per chi non sa dov'è è la strada che va verso Portonovo, vicino al ristorante Baldì. Sulla strada, oltre a non esserci i marciapiedi, l'unico spazio per camminare è occupato da erbacce. Forse sarebbe il caso che gli addetti del Comune si muovessero a pulire dato che le tasse le paghiamo profumatamente. Non aspettiamo che qualcuno camminando in mezzo alla strada venga investito.

Francesca