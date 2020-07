Via Lotto, "qui siamo preda di ratti e zanzare": lettera a Comune e agenzia del Demanio

Riportiamo una delle tante mail di segnalazione inviate alla Agenzia del Demanio e Comune di Ancona relative al degrado del nostro quartiere:

"Facciamo seguito alle precedenti segnalazioni e richieste di intervento urgente di pulizia con derattizzazione e servizio di sfalcio erba del terreno demaniale Comune di Ancona al foglio n. 37 part. 402 Via Lotto.

Buongiorno, noi residenti di via Lorenzo Lotto (dal civ.n. 47 al civ. n. 55) ci troviamo nostro malgrado nuovamente nelle condizioni di estremo degrado a causa dell'incuria dell’area demaniale (una vera e propria foresta selvatica) con il proliferare di topi e zanzare. Correva l'anno 2018 quando l'agenzia per il Demanio, dopo anni di solleciti e ingiunzioni, intervenne occupandosi del servizio di sfalcio erba del proprio terreno. Ma fu l'unico intervento e senza una attività periodica di sfalcio e pulizia, (noi residenti avevamo chiesto almeno due interventi all’anno) si è tornati di nuovo al punto di partenza. Da allora attendiamo il progetto di bonifica che ad oggi non si è avuta traccia. Con questa chiediamo l'intervento urgente di pulizia con derattizzazione e il servizio di sfalcio erba del terreno demaniale, tenendo presente che nei pressi dell'area si trova la piscina comunale di Vallemiano con il rispettivo angolo verde frequentato dai nostri giovani, pertanto l'igiene e la cura interferisce anche con questa struttura. In attesa di un sollecito e positivo riscontro porgiamo cordiali saluti".

Mauro Agostini