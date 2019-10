Degrado in via Cesare Pavese ad Ancona

Faccio riferimento all'articolo pubblicato lo scorso anno in cui si sollevava il problema di una via in condizioni indecenti, per il manto stradale (unica via non asfaltata del circondario) della mura pericolante ma sopratutto del marciapiede sprofondato in alcuni tratti anche di 25 cm. L'assessore Foresi aveva promesso interventi immediati per il marciapiede rimanendo sibillino per la mura dato che era interessato l'Erap come partecipante. Ebbene l'Erap è intervenuto in maniera esaustiva riparando e mettendo in sicurezza la parte di sua competenza. Il marciapiede nonostante le solite promesse è rimasto in stato pietoso come dimostrano le foto scattate. Ricordo che nonostante la via sia comprensiva soltanto di tre numeri civici e quindi apparentemente il danno sia esclusivo per gli abitanti, la via è trafficata da anziani ma sopratutto bambini considerata la vicinanza della scuola elementare. Possibile che il Comune stanzi fondi per Passetto o Via Marconi e non abbia a cura il degrado generale in cui versa quella che una volta era la periferia? Si attendono risposte... preferibilmente non a ridosso delle elezioni comunali, grazie Mirco