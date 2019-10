Degrado nel cuore di Ancona, serve una cura intensiva a base di educazione civica

Piazza del Papa la domenica mattina. Le foto sono testimonianza di noncuranza e profonda inciviltà. Via degli Orefici presa di mira: una delle piante che orna la via è stata strappata dal suo vaso, messa nel cestino della spazzatura e la terra sparsa per terra. Ogni domenica mattina la stessa storia, inutile dire quanto dispiaccia vedere i postumi di serate trascorse in allegria, ma che costano care a cittadini e operatori ecologici. Surreale pensare che qualcuno si sia divertito a sradicare una pianta e metterla nel cestino dell’immondizia. Cosa fare? Multe serali per chi getta bicchieri e sigarette a terra o sulle architetture della città? Più controlli? Sicuramente il cuore della città è una di quelle aree che necessita di una cura intensiva a base di educazione civica.

Fabia Profili