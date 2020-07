Area cani preda dei rovi e il laghetto come uno stagno: “L'indifferenza del Comune è intollerabile”

Due situazioni incredibili al parco Mendez, dietro piazza Salvo D’Acquisto e sopra via Tarantelli. La prima situazione nell’area cani: una cagnolina si è infilata nella zona coperta di numerosi cespugli di rovi e sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per circa 3 ore e mezzo per liberarla, questo prima di febbraio. Fatta segnalazione all’area verde del Comune senza nessun risultato, fatta pure segnalazione alla sindaco sul profilo Facebook senza esito benchè nel frattempo siano intervenuti sul parco per tagliare l’erba.

Seconda situazione: il laghetto che adesso è tutto soffocato da vegetazione galleggiante, mentre prima vi erano stati per diversi anni 11 germani reali, tutti gli anni veniva una coppia di gallinelle d’acqua a depositare le uova e crescere i piccoli, non sono più venute, il laghetto era pieno di carpe (quasi estinte ora), esistevano pure diverse tartarughe d’acqua, ma ne è rimasta una. Il degrado e l’indifferenza del comune è veramente intollerabile.

Miro Marini