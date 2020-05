Un po' di normalità in corsia, buon compleanno Annalisa: infermiera in lotta contro il Covid

Eccoci qua. Una delle tante equipe dell'azienda ospedali riuniti di Ancona che hanno combattuto contro il Covid-19. Una squadra composta da elementi che non si conoscevano ma che sono stati buttati insieme nella mischia. E come una squadra di football americano pronti a difendere il proprio compagno nei momenti più deboli. Dove il sorriso serviva a scanzare la paura, a sostenere il collega in difficoltà. Siamo cresciuti insieme, giovani e meno giovani. Ed oggi 1 maggio, dopo un turno di lavoro come tanti altri altri, abbiamo festeggiato il compleanno di una di noi: Annalisa. Auguri a lei e a tutti noi, perché questa esperienza, che ricorderemo per sempre, non ci faccia dimenticare la fiducia cresciuta giorno dopo giorno in questo momento particolare, triste, alternato anche da momenti felici come questi. Gruppo Covid 6 - dell'ospedale regionale di Torrette.

Andrea