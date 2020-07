I cittadini residenti nel comune di Ancona chiedono più cura e manutenzione

Ancona corso Garibaldi e corso Mazzini, una città appassita e con molti problemi da risolvere. Mentre i cittadini residenti nei paesi di Sappanico, Gallignano, Casine di Paterno e Montesicuro, lamentano di essere dimenticati sotto l'aspetto di interventi manutentivi e straordinari, anche i cittadini di Ancona si accorgono e lamentano assenza di manutenzione e cura negli arredi presenti nel cuore della città, corso Garibaldi e corso Mazzini. Le fiorere non sono più tecnologiche da troppo tempo, da molto mesi oramai non funzionano più e pulizia e controlli sono assenti da oramai molti mesi. Infatti sotto di una delle due panchine, da più di 2 mesi, dentro vi è un "plaid" lasciato dal clochard che nell'ultimo inverno, sostava affianc con 2/3 cani e stazionava avvolto dalle coperte e una è stata nascosta per essere ripresa al bisogno, a ottobre. Le fioriere invece, inserite come arredi e decoro, sono buttate ai lati dei corsi, con piante secche e inesistenti per il volume delle fiorere stesse, sono piantine inesistenti. Questa è Ancona? Mentre i negozianti hanno chiuso o stanno per chiudere definitivamente, in amministrazione comunale, dove comunque li stipendio lo percepiscono,che fanno? I cittadini residenti nel comune di Ancona si chiedono se in amministrazione comunale dipendenti siano già tutti in ferie.