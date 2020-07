Due giorni vacanza ad Ancona per l'attrice Roberta Mattei

Impegnata nelle riprese della nuova serie Netflix "Zero", l'attrice Roberta Mattei ha passato pochi giorni di ferie tra Ancona, la Puglia e la Calabria. Inizia a recitare a 12 anni in teatro e si diploma al Centro sperimentale di Cinematografia nel 2009. Debutta ne "Il Vantone" di Pier Paolo Pasolini e "l'Impresario delle Smirne" di Carlo Goldoni, lavora in tv in diverse serie e nel 2014 è Annarella in "Veloce come il vento" di Matteo Rovere che le varrà la candidatura ai David Di Donatello. La sua carriera continua col maestro Claudio Caligari in "Non essere cattivo". In seguito è diretta da Roberto Faenza, Giorgio Tirabassi, Marco Danieli , Maccio Capatonda, Stefano Mordini, Ficarra e Picone.

Quest'anno la vedremo anche nella serie di e con Niccolò Ammanniti "Anna" con il ruolo di coprotagonista. Insieme alla sua famiglia dirige un teatro e un centro culturale a Roma. «Avrei voluto visitarla con più calma. Tornerò sicuramente perchè mi sono promessa di vedere tutta la costa dal Passetto fino al Conero dal mare. Delle Marche amo le persone, la semplicità e la vostra cucina» ha detto l'attrice.