Arriva la nave più romantica al mondo: il veliero Sea Cloud fa tappa ad Ancona

Tre crociere al porto di Ancona, con una new entry. Oltre all’ormai consueto appuntamento con la Msc Sinfonia, in arrivo domani, ecco la vera novità: sabato 6 luglio attraccherà alle 8, alla banchina 15, l’elegante veliero da crociera Sea Cloud.

Il brigantino, della compagnia di navigazione tedesca Sea Cloud Cruises, ha 32 cabine da sogno per una crociera di lusso, in cui viaggiano, al massimo, 64 passeggeri oltre alle 60 persone di equipaggio. La lunghezza del veliero è di 109 metri, con tre ponti e quattro alberi in legno con 29 vele che hanno una superficie di 3.160 metri quadrati. Conosciuta oggi come la nave più romantica al mondo, è spesso utilizzata per matrimoni e per celebrare anniversari. Venne costruita nel 1931 a Kiel, in Germania, su richiesta di Edward F. Hutton, un broker di Wall Street, e della moglie Marjorie Merriweather Post, che diede personalmente le indicazioni per il suo raffinato design. Al momento della sua costruzione era considerato il più grande yacht privato al mondo. Dopo la vendita della nave nel 1955, ci furono diversi capitoli nella storia del Sea Cloud, fra i quali l’essere sede temporanea dell’ambasciata degli Stati Uniti per incontri con funzionari dell’Unione sovietica, fino a quando fu acquistata nel 1978 da un gruppo di armatori e uomini d'affari, con sede ad Amburgo, che gli diedero finalmente una nuova vita in mare. Sea Cloud ripartirà alle 18. «Una nuova occasione per far conoscere a tante persone le bellezze di Ancona e delle Marche – afferma Rodolfo Giampieri, presidente dell’Autorità di sistema portuale -, la toccata inoltre del fantastico veliero Sea Cloud porterà il porto di Ancona, la città e il territorio in una dimensione di tappa di prestigio nel panorama crocieristico internazionale, che solo questa nuova economia del mare può permettere. Nuove opportunità di crescita, di sviluppo, di occupazione. Questo è l’obiettivo che perseguiamo con decisione».

Lunedì 8 luglio, al terminal crociere, attraccherà invece la nave da crociera Marella Explorer 2 della Marella Cruises. La nave, alla quinta toccata della stagione della compagnia di navigazione inglese, arriverà alle 7.30 da Spalato, in Croazia, e ripartirà poi per Venezia. Venerdì 12 luglio sarà di nuovo in porto Msc Sinfonia mentre sabato 13 luglio approderà Marella Celebration.