Music Unlimited: tre mesi di hit gratuite con l’ultima offerta targata Amazon

Musica senza interruzioni pubblicitarie, da ascoltare offline e con una scelta di brani ampia come non mai. Tutto questo è Amazon Music Unlimited, una libreria che include 60 milioni di brani tra vecchi album e nuove uscite. I brani possono essere ascoltati anche senza una connessione internet, senza interruzioni ed è possibile scaricarli nella massima legalità.

Tre mesi gratis gratis

I nuovi iscritti ad Amazon Music, oppure quelli che sono già clienti ma non hanno mai utilizzato il mese di prova gratuita, possono godere di tre mesi gratuiti se si iscrivono entro il 21 luglio. E’ possibile interrompere il servizio quando si vuole, entrando nel sito Amazon o nell’app. Una volta terminato il periodo invece, l’abbonamento tornerà al costo standard di 9,99 euro mensili. Due precisazioni però: l’offerta trimestrale non è cumulabile con altre promozioni, può essere attivata da un solo account e non più di una volta.

