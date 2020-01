Il “Rio' della fettina”, perché si chiama così? Dalle macellerie all'indirizzo sulla cartolina

Un tempo solo i ricchi mangiavano la carne, ecco allora che il quartiere dove vivevano gli anconetani più abbienti ha preso questo simpatico appellativo. Il “rio' della fettina” si è sempre chiamato così nell'immaginario popolare e corrisponde grossomodo alla zona del quartiere Adriatico. Il soprannome del quartiere è utilizzato ancora oggi per indicare la parte considerata più “in” del capoluogo marchigiano.

Secondo la tradizione il soprannome deriva anche da episodi più specifici. Pare infatti che i ricchi si recassero in macelleria chiedendo le «solite fettine tagliate fine», rigorosamente a voce alta, da acquistare per soddisfare il palato del gattino. Era insomma un modo per ostentare il proprio benessere. Nel portale “ancondorica.net” è citato anche un episodio singolare: una cartolina scovata tra le bancarelle dei mercatini di Genova dove l’indirizzo del destinatario era testualmente: “Viale della Vittoria – Rione della Fettina – Ancona”. Insomma, più di un semplice modo di dire.