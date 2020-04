Notizie e talenti in un drink: buon compleanno RadioBar!

RadioBar compie un anno. E’ nato nel 2019 con l’obiettivo di creare una trasmissione radiofonica, o meglio uno spazio di confronto, fatta dagli anconetani per gli anconetani. Un luogo dove, a fine giornata, si chiacchiera di quello che ci è successo intorno, dove ci si racconta, dove giovani e meno giovani convivono imparando gli uni dagli altri, dove qualcuno può farsi conoscere per i suoi talenti e qualcun altro può essere in cerca di questi talenti. Al timone della nave c’è Edoardo Raggetta, libero professionista nel campo del marketing e social network.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gli argomenti trattati nel format riguardano Ancona e dintorni per poi essere lanciati o ripresi sui social per creare sondaggi e dibattiti. RadioBar durante l’ultimo anno ha stretto una collaborazione importante anche con Informagiovani Ancona che tutti i lunedì sfrutta lo spazio all’interno del programma per dare comunicazioni, spiegare i propri servizi e approfondire argomenti di interesse pubblico. Intervengono anche realtà come la stessa Ancona Today. «La gente ha fame di notizie e allo stesso tempo bisogna stare attenti alle troppe fake news – ricorda Raggetta- chi fa radio ha tre priorità : informare senza allarmare, usare un tono giusto e misurato, mettersi in ascolto, ovvero riconoscere i propri limiti e avvalersi di fonti autorevoli e competenti. E’ quello che Radiobar ha provato a fare durante quest’anno».