Il successo conferma “Raccontami”, torna il talk show con le star targato Marco Zingaretti

Il salotto di Marco Zingaretti torna a riempirsi di stelle. Sono quelle della tv, dello sport, della musica e dell’arte in generale che già dal 14 gennaio partecipano al programma “Raccontami”. Il successo dello scorso anno infatti ha portato alla conferma del talk show, che sarà composto da ben 8 puntate in onda ogni martedi sera in prima serata alle ore 21,10 sul canale 11 di Tvrs e in diretta streaming all'indirizzo www.tvrs.it. Ogni puntata andrà in replica il giovedi sera alle ore 23,30 e il lunedi alle ore 13 sempre sul canale 11.

Un format di successo

«Dopo il successo della scorsa edizione ho intenzione di soddisfare il pubblico con tanti bei ospiti che ho invitato e sto ancora invitando nelle varie puntate di questa nuova edizione – ha detto Zingaretti- artisti, personaggi, autori di libri e sportivi sia regionali che nazional popolari con i quali nutro bei rapporti di conoscenza e amicizia». Martedi scorso è andata in onda la prima puntata che ha visto tra gli ospiti Gabriele la “star” marchigiana di Sarabanda, Giulia Ciarlantini l’attuale Miss Marche in carica, Josè Perez il ballerino di “Amici”, il musicista Lorenzo Carancini che ha suonato in città con la star Mika. Cosa ci aspetta nelle prossime puntate? «Sto definendo i vari cast puntata per puntata. posso anticipare che martedi in studio ci saranno Lando e Dino, da “non è la rai” la mia cara amica Sabrina Marinangeli, poi Giorgia la “tata” di Casa Vianello e la ballerina Anbeta e in esterna la straordinaria Iskra Menarini, storica corista di Lucio Dalla. Poi nelle prossime puntate avremo altri ospiti d’eccezione, tra cui anche l’attuale Miss Italia Carolina Stramare». Con gli ospiti, Zigaretti parlerà anche di tematiche legate all’attualità: «Oltre a dar spazio a personaggi ed artisti in alcune puntate tratteremo argomenti attuali come la dipendenza tecnologica, parleremo del prodotto alimentare del gelato e i suoi benefici, del fitness e salute, insomma tanti ospiti e tanti argomenti».

Altre novità

«Diverse- spiega l’ideatore e conduttore del programma. -la prima è che dalla seconda puntata oltre agli ospiti che avrò in studio un altro ospite sarò io a raggiungerlo in esterna tra i quali la nostra amatissima Rosanna Vaudetti, la ballerina Samanta Togni, il cantante Edoardo Vianello ed altri. Un’altra novità: l’anno scorso lo invitai come ospite mentre quest’anno ho chiesto la sua presenza in ogni puntata. Sarà sempre presente Luca Violini con un suo aforisma. E’ un lavoro molto impegnativo è vero, tante energie e tanta costanza. Sono sincero ma quando invito personalmente ognuno di loro ed avverto la loro felicità a partecipare tutto passa e ci si ricarica per creare il tutto nel miglior modo» Poi un occhio al futuro: «Intanto fino a metà marzo andrò in onda con questo programma televisivo, ma non mancheranno conduzioni di serate ed eventi diverse sono già in calendario per il mese di febbraio – ha annunciato Zingaretti- stanno già arrivando proposte lavorative per i mesi successivi che valuterò anche se posso anticipare che presto partiremo anche con le selezioni regionali dei concorsi nazionali de “il Cantagiro” e di “Miss Italia”».



