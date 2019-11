Qualità della vita, Ancona sprofonda in classifica: Italia Oggi boccia la dorica

Italia Oggi declassa Ancona in quanto a qualità della vita. Il capoluogo marchigiano e il suo circondario, secondo il quotidiano, si inseriscono al 27° posto delle 107 province italiane, ben 12 posizioni più in basso rispetto allo scorso anno. Lo studio è stato condotto in collaborazione con l’Università La Sapienza di Roma tenendo in considerazione parametri a cui è stato corrisposto un preciso valore numerico: Affari, lavoro, ambiente, criminalità, disagio sociale, popolazione, servizi per la salute, tempo libero.

Il dato più confortante, secondo Italia Oggi, è nel settore della salute. Ancona si piazza infatti al 4°posto (una posizione più in basso rispetto al 2018) battuta da Isernia, Catanzaro e Cagliari. La provincia con una qualità della vita più alta, secondo la ricerca, è quella di Macerata (19°). Ascoli e Pesaro sono rispettivamente al 37° e al 51° posto.