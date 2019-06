«Sai come se dice in Ancona?» I proverbi top del capoluogo marchigiano

I modi di dire di una città fanno parte integrante della sua storia e delle sue tradizioni. Dopo "El ca' de Luzi" ne abbiamo raccolti altri consultando fonti come il portale "AnconaNostra", che ha sua volta ha tratto i testi da il Dizionario dei dialetti dell'Anconetano (Spotti-Marcellini, Il Lavoro Editoriale, Ancona 1996), Il Dizionario del vernacolo anconitano (Mario Panzini - Ancona 1996/2001), il Calendario Anconitano e il CD Rom Aria d'Ancona edito da Il Mercatino. Risultato? Almeno la metà di questo elenco non potete non averlo sentito pronunciare in città!

I modi di dire più diffusi ad Ancona

Cassa da mortu, vestitu che nun fa 'na piega

La cassa da morto è l'unico vestito che non fa pieghe

Dóna de pógo unore, cunzzuma el lume e sparamia el zzole

La donna di poco onore spesso sta chiusa in camera e non si espone al sole

È fadíga a fadigà

Lavorare è faticoso

Vi' e amóre, fai el zzignore

Una donna e un bicchiere di buon vino bastano per sentirsi un signore

La candelòra, de l'invèrnu sèmu fòra, ma se piòve o tira vèntu de l'invèrnu sému dréntu

Alla festa della "candelora" (2 febbraio) si esce dall'inverno, ma se piove e tira vento si è ancora dentro la brutta stagione

Quantu el galu canta da galína, la casa va in ruvina

Quando in famiglia l'uomo non si comporta come tale, la casa và presto in rovina

Nun è dólci i lupini

Come i lupini, la vita è spesso amara e dura

Cà che baia nun móciga

Chi parla e strilla troppo, molto probabilmente non passerà alle vie di fatto

Mèju puzzà' da vivi che da morti

Si commenta da solo

Grassézza fa beleza

Contrariamente ai canoni di bellezza di oggi, una volta essere un poì in carne era considerato un pregio estetico

Oste bìgiu, vi' aquatìciu

Se l'oste non ha un buon colorito, molto probabilmente il suo vino sarà annacquato

Nun vende la pèle de l'orzo prima del tempu

È la traduzione del detto "non dire quattro se non l'hai nel sacco"

Chi magna da soli se strozza

Si dice a chi non ama dividere con gli altri ciò che possiede

Quant'el monte méte 'l capélu, lascia 'l bastó e pja l'umbrelu

Quando il Monte Conero si copre di nuvole, sicuramente pioverà

A discóre n'è fadíga (el pruverbio de Barigelo)

È facile parlare, non comporta alcuna fatica. Più difficile, purtroppo, è fare realmente le cose

La pigna nun bóle cu' le curone

Un titolo nobiliare non basta per asicurarsi da mangiar

Mare mòssu, bufi a tèra

Quando il mare è in burrasca i pescatori non possono lavorare e così i debiti crescono

Sacu vòtu nun sta drìtu

Quando lo stomaco è vuoto non si riesce a stare in piedi

S'ha sempre da sentí le dó campane

Per giudicare tra due contendenti bisogna ascoltare le due versioni dei fatti

L'amore e la tósce se fa prèstu a cunósce

L'amore e la tosse non possono essere nascosti

Invidia d'amigu è 'l pegiu nemìgu

L'invidia di un amico è il nemico peggiore

Tré mestieri, sèi sciapate

Chi fà troppi mestieri, di solito non né fa nessuno nella giusta maniera

A chiacarà nun zze sbúgia un còrnu

Con le chiacchiere non si risolvono i problemi

J unóri vié sempre dòpu mòrtu

Molto spesso si parla bene di una persona solo quando è passato a miglior vita

El zzumàru carègia el vi' e béve l'aqua

La persona poco accorta non riesce a trarre profitto dalle cose che fa

Galína che nun béca, ha già becato

Chi rifiuta un buon piatto evidentemente ha già mangiato altrove (usato sia in 'gastronomia' che in 'sessuologia')

“Se” è 'l paradisu d'i cujóni

Solo le persone sciocche basano la propria vita sulle speranze

Chi magna senza beve el vì è come un muratore che mura i matoni a seco

Chi mangia senza bere vino è come un muratore che mura i mattoni senza la calce

Meio puzà de vì che de oio santo

E' meglio essere ubriachi che defunti.