Portonovo, una modella bellissima e una troupe per foto e video: ciak si gira da Bonetti - FOTO

Una troupe fotografica e una bellissima modella sono arrivati oggi ad Ancona per un servizio fotografico per una nuova linea di costumi da bagnoa di un'azienda tedesca. Non in un luogo qualsiasi ma nel cuore della baia di Portonovo, la perla dell'Adriatico. I fotografi e gli operatori sono stati ospiti dello chalet balneare di Paolo Bonetti, che ha immortalato il momento con un paio di scatti subito postati sul socal network Instagram.

Gallery