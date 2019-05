Stasera pizza? Scopri le migliori 10 pizzerie di Ancona del 2019

Ma se stasera ci ordiniamo una pizza? Anzi, andiamo proprio in pizzeria. Sì, ma dove? Ad Ancona la scelta non manca e allora serve una guida e per compilarla ci siamo affidati a due strumenti. Uno è opinabile, il nostro gusto personale, l’altro no perché si tratta del gusto di centinaia di Anconetani che hanno lasciato recensioni e commenti su Tripadvisor. Questa è la situazione aggiornata a maggio del 2019. Buon appetito.