Sua eccellenza Avalon, per la pizzeria c'è un riconoscimento speciale: «E' solo l'inizio»

ANCONA - Già Tripadvisor l’ha inserita tra le migliori 10 pizzerie della provincia di Ancona, ma per l' "Avalon" è arrivato un riconoscimento speciale. La guida “Peperoncino rosso” ha insignito la pizzeria di via Sacco e Vanzetti con il titolo di Eccellenza 2020. Non è solo una targa: l’Avalon infatti comparirà ufficialmente nella prestigiosa “Guida alle Eccellenze del Food & Wine".

Il locale ha rinnovato la gestione nel 2014 ed è guidato da Lorenzo Stecconi e Paolo Saggese. Lorenzo, in particolare, deliziato i turisti nei locali della baia di Portonovo oltre a prestare servizio in altre pizzerie della città. E' specializzato in prodotti con farine alternative (farro o multicereali sono solo alcuni esempi) pensate anche per i clienti celiaci. Ha incontrato Paolo (allora socio nella vecchia gestione Avalon) nel 2014 durante un corso per istruttori a Venezia. Il mix di passioni e una filosofia condivisa hanno fatto tutto il resto. «E' sicuramente un bel traguardo- ha commentato Lorenzo- ma non lo consideriamo come la fine di un percorso, piuttosto è l'inizio di altri bei progetti su cui stiamo lavorando e che dovranno fruttare come tutto quello fatto finora».