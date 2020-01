Pandoro avanzato, usalo per fare un tiramisù: gli ingredienti e la ricetta completa

Feste finite e il rischio di dover far colazione fino a febbraio con panettoni e pandori avanzati è reale, eccome. Per molti è una buona notizia, altri non sanno più come disfarsi del tipico dolce natalizio. Un’idea per recuperare il pandoro può essere quella di farne la base per un tiramisù.

Tiamisù di pandoro

(ricetta tratta da "blog.giallozafferano")

Ingredienti

• mezzo Pandoro

• 400 g Mascarpone

• 100 g Zucchero (+ 1 cucchiaio per il caffè)

• 2 Caffè

• 1 bicchierino Crema al whisky (o altro liquore)

• 4 Uova

• Cacao amaro in polvere

Preparazione

Preparare due tazzine di caffè e aggiungere la crema di whisky. Dividere i tuorli delle uova dagli albumi e montare questi ultimi.

Mettere i tuorli in una ciotola con lo zucchero, montare con le fruste elettriche fino ad ottenere la spuma

Unire il mascarpone ai tuorli montati, poi mescolare con un cucchiaio o spatola

Unire gli albumi montati in precedenza e amalgamare il tutto con movimenti dal basso verso l’alto.

Tagliare il pandoro a fette e posizionare le parti sulla base di una pirofila

Versate sul pandoro la crema al whisky e il caffè

Fate uno strato di crema al mascarpone sulla base di pandoro e livellatela bene.

Fate ancora uno strato di fette di pandoro e versate ancora caffè zuccherato con crema al whisky.

Terminate con un altro strato di crema al mascarpone e livellate la superficie.

Mettete il tiramisu di pandoro in frigo coperto da pellicola trasparente.

Al momento di servire il tiramisù si può spolverare del caco in polvere sulla superficie.