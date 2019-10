Miss strega 2019 potresti essere tu, come partecipare al celebre concorso di Halloween

Manca poco alla Notte delle Streghe di Corinaldo durante la quale sarà eletta Miss Strega 2019. L'appuntamento è fissato per la sera del 30 ottobre e c'è ancora tempo per presentare le domande di partecipazione. Il termine ultimo infatti è fissato per il 20 ottobre. L’Associazione Turistica Pro Loco, attraverso il sito internet dedicato all’evento (www.missstrega.it), rende note le modalità di iscrizione per le aspiranti miss. Il primo premio ammonta a 1.000 euro. 200 euro per la partecipante che arriva da più lontano.

Come partecipare a Miss strega 2019

Art.1 - Possono partecipare al concorso per l’elezione di Miss Strega 2019 tutti gli abitanti del mondo, senza distinzione di età, di sesso, di provenienza.

Art. 2 – I partecipanti dovranno esprimere con originalità la figura della Strega al giorno d’oggi, conferendo particolare rilevanza ai requisiti di cui al successivo articolo 10 e indossando un abito, un’acconciatura ed un trucco che rispettino il tema del concorso.

Art. 3 – Non si pongono limiti ai materiali utilizzabili nella realizzazione degli abiti, del trucco e dell’acconciatura, sempre che risultino rispettate la pubblica decenza e la sensibilità degli spettatori e dei giurati.

Art. 4 – Il termine ultimo per l’iscrizione al concorso è inderogabilmente fissato alle ore 20.00 del giorno 20 ottobre 2019. Entro tale termine dovranno pervenire alla sede della Pro Loco:

a) scheda di adesione,

b) musica da utilizzare durante la sfilata (di massimo 2 minuti),

c) descrizione dell’abito e autorizzazione al trattamento dei dati personali.

In nessun caso saranno ammessi concorrenti la cui richiesta di iscrizione sia materialmente pervenuta alla Pro Loco di Corinaldo oltre il termine indicato. La scheda di adesione (reperibile anche sul sito internet www.missstrega.it ) dovrà essere recapitata a: Pro Loco di Corinaldo Via del Velluto, 20 - 60013 Corinaldo (AN) – Italy tramite:

• posta elettronica: e-mail lauramissstrega@gmail.com

• posta ordinaria / a mano

A ogni concorrente, al momento dell’iscrizione, sarà attribuito un numero progressivo di sfilata con ordine inverso a quello di consegna o arrivo (in quest’ultimo caso farà fede il timbro postale); l’ultimo concorrente iscritto sfilerà per primo. Verranno ammessi al concorso massimo 15 concorrenti. L’Associazione Pro Loco di Corinaldo, nel caso in cui si superi il numero massimo di concorrenti ammissibili al concorso a causa di iscrizioni pervenute contemporaneamente nella stessa giornata del 20 ottobre 2019, si riserva il diritto di accettarle secondo l’ordine di orario,o di estendere il numero massimo di partecipanti.

Art. 5 – I concorrenti regolarmente iscritti potranno comunicare eventuali rinunce alla partecipazione al concorso entro le ore 12 del giorno 22 ottobre 2019. Decorso inutilmente tale termine, i concorrenti non potranno più ritirare la propria iscrizione e l’eventuale mancata partecipazione al concorso comporterà a carico del concorrente l’obbligo di corrispondere alla Pro Loo di Corinaldo la somma di € 150,00 a titolo di penale ex art. 1382 c.c., fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.

Art. 6 – I concorrenti che intendano partecipare alla manifestazione con l’accompagnamento di un brano musicale sono tenuti a far pervenire alla Pro Loco di Corinaldo, unitamente alla scheda tecnica di adesione al concorso, il brano prescelto (della durata massima di 2 minuti ed in formato MP3) con titolo ed autore del medesimo. Entro il termine fissato nel giorno 20 ottobre 2019 dovranno far pervenire anche una descrizione dei materiali usati e/o del significato dell’abito realizzato, che verrà poi letta dal conduttore nel presentare la miss, pena la nullità dell’iscrizione.

Art. 7 – La partecipazione al concorso, anche se sostenuta o sponsorizzata da accademie di moda, istituti scolastici, agenzie, imprese commerciali operanti nel settore avverrà a titolo personale e nominativo. Ogni partecipante potrà inoltre iscriversi con n.1 vestito. Saranno pertanto ammessi elaborati che prevedano la simultanea presenza sul palco oltre alla persona iscritta, la quale parteciperà a titolo personale e nominale, un numero massimo di 4 persone a scopo esclusivamente coreografico compatibilmente con i requisiti di sicurezza e della dimensione della scena messa a disposizione dalla direzione. Ogni altra deroga che riguarderà la presenza sul palco di persone in più per le eventuali coreografie verrà effettuata a discrezione della Pro Loco.

Art. 8 – Per la preparazione delle miss saranno ammesse all’interno del back stage max n. 2 persone. A tal fine, alle partecipanti saranno consegnati n.2 pass per l’ingresso.

Art. 9 - La manifestazione si terrà lunedì 30 ottobre 2019 nel centro storico di Corinaldo (AN). In caso di avverse condizioni meteorologiche, la Pro Loco di Corinaldo si riserva di dare corso alla serata in idoneo luogo coperto.

Art. 10 – La Giuria, il cui giudizio è inappellabile, esprimerà la propria valutazione tenendo in considerazione i seguenti parametri: 1 Abito 2 Acconciatura 3 Trucco 4 Portamento 5 Creatività Le votazioni saranno segrete e la Proloco di Corinaldo non potrà riferire le votazioni assegnate ai partecipanti.

Art. 11 – La Grande Giuria sarà composta da 7 Giurati:1 Madrina di Miss Strega 2 Sindaco del Comune di Corinaldo 3 Esperto nominato dalla Pro Loco 4 Esperto nominato dalla Pro Loco 5 Esperto nominato dalla Pro Loco 6 Esperto nominato dalla Pro Loco 7 Esperto nominato dalla Pro Loco. Eventuali cambiamenti nella composizione della Giuria saranno effettuati a discrezione della Pro Loco.

Art. 12 – La premiazione avverrà sul palco della sfilata al termine del concorso.

Art. 13 – Alla concorrente vincitrice (indossatrice) verrà attribuito un premio in denaro pari ad € 1.000,00; alla seconda classificata un premio in denaro pari ad € 300,00; alla terza classificata un premio in denaro pari ad € 150,00. Alla miss che viene da più lontano un premio in denaro di € 200,00. La miss vincente avrà l’impegno, in occasione della serata Halloween Night del 31 ottobre 2019, di partecipare attivamente alla serata secondo precise indicazioni che verranno comunicate dall’organizzazione in sede. La Pro Loco provvederà a fornire l’eventuale alloggio.

Art. 14 – Lo scettro di Miss Strega verrà consegnato alla vincitrice per la sola durata della manifestazione e dovrà essere riconsegnato alla Pro Loco di Corinaldo al termine della stessa. La Pro Loco di Corinaldo autorizza l’utilizzo delle immagini dello scettro soltanto se associate all’abito risultato vincitore.

Art. 15 – I concorrenti acconsentono espressamente a che la loro immagine sia utilizzata su stampa e televisioni al fine di pubblicizzare e dare il massimo risalto possibile alla manifestazione. A tal fine, i concorrenti si impegnano a partecipare alle trasmissioni cui la Pro Loco di Corinaldo, anche in periodo successivo alla manifestazione e nel limite di un anno solare, decida di intervenire. Nell’ipotesi in cui, per qualsiasi ragione il concorrente sia impossibilitato a partecipare ovvero decida di astenersi dalla partecipazione alle trasmissioni surriferite questi si impegna a mettere a disposizione della Pro Loco di Corinaldo l’abito presentato al concorso, espressamente acconsentendo a che lo stesso sia indossato da altra persona da quest’ultima individuata.