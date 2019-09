La pausa pranzo è corta? Prova i migliori 8 fast food di Ancona: la classifica

Ritmi frenetici, poco tempo a disposizione anche per mangiare. Il tramezzino ci sta, ma in questa classifica stilata da Tripadvisor potete trovare delizie cucinate da veri e propri esperti. L'elenco prevede locali che vendono cibo da asporto, ma anche veri e propri ristoranti Gourmet dove potersi sedere e mangiare chiacchierando se l'orologio lo permette. Insomma, dal kebab al pesce passando per la piadina, ecco i migliori 8 fast food di Ancona.

La classifica

8 – Ancona Kebab

Via Antonio Gramsci, 3

7 – Pizze e delizie

Via Giacomo Matteotti, 61

6– L’isola del ristoro

Via Scataglini, 6 - centro commerciale Auchan Conero

5 – Turcuaz Instanbul

Piazza Cavour, 31

4 - La piadineria di piazza Stamira

Piazza Stamira, 12

3 – Chipstar

Corso Garibaldi, 113

2 – La piadineria

Via 1° maggio, 70

1 – Nino Pesciolino

Corso Mazzini, 30.