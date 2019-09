Farsi belli ad Ancona, i migliori 8 centri estetici

Unghie, epilazione ed estetica in generale. Come per i parrucchieri, il portale Uala.it ha stilato la classifica dei migliori centri estetici di Ancona.

8 - Estetica Sara, via Piave, 45 – Tel. 071 200858

7 - Easy Beauty, viale della Vittoria, 43 – Tel. 071 358 0576

6- Atelier del Benessere, via Valle Miano 39 – Tel. 071 891669

5- Studio di estetica Silvia, via dell’Industria, 10 – Tel. 071 969 0273

4 - Arkei Wellness, via Achille Barilatti, 23 – Tel. 071 280 3078

3 - Beauty Center Ancona, via Pontelungo 90/A - Tel. 071 894530

2 - Istituto di bellezza Silhouette, piazza del Papa, 17 - Tel. 071 55274

1- Grand Jetè Benessere Estetica, via Damiano Chiesa 1 - Tel. 071 202197