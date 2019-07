Riso sugli sposi, origini del mito e linguaggio dei chicci: ogni varietà ha un augurio

In questo esatto momento alcuni di voi non stanno leggendo l’articolo perché si trovano davanti alla porta di un palazzo o di una chiesa aspettando l’uscita dei neo sposi. Per tutti gli altri, che da qui a qualche giorno indosseranno tacchi e vestiti da cerimonia, possiamo soddisfare una piccola curiosità. Quando nasce e perché il rito del lancio del riso?

Origini della tradizione

E’ una tradizione radicata nel sud Italia, a Napoli in particolare si lancia il riso anche quando la sposa lascia in abito bianco la casa dei genitori. La tradizione, secondo gli esperti, risale addirittura all’antica Roma. L’unica differenza è che al tempo dei Cesari si usavano grano e avena come simbolo di fecondità, prosperità e fertilità che piovevano (letteralmente) sulla nuova coppia. Secondo altre versioni la leggenda del riso come augurio di proseprità nasce in Cina, da un Genio che sparse i suoi denti in un campo dopo una grande carestia, lasciando ai contadini il compito di innaffiarli e coltivarli per poi sfamarsi.

Il riso giusto

La tradizione partenopea non si limita a definire il riso come simbolo di prosperità, ma anzi approfondisce un vero e proprio linguaggio come riporta NapoliToday.

Il linguaggio dei chicci

• Carnaroli: condivisione;

• Roma: prosperità

• Arborio: amore

• Basmati: passione;

• Integrale: sincerità

• Colorato: allegria

Una votla lanciato il riso no festeggiare i novelli sposi nelle migliori location dell'anconetano, probabilmente scelta tra una di queste.