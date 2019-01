La Mancinelli diventa soldato anconetano per il bomba day, il poster gag gira sui social

Tutto è pronto per il Bomba day e se c'è della reale preoccupazione per la gestione della sicurezza e la delicatezza dell'operazione, è pur vero che si possa fare anche della sana ironia sul sindaco Mancinelli che, di fronte a questo fatto, si pone come la garante della sicurezza dei cittadini, quasi come in un film. Così la pagina Facebook di "Le classifiche di Dudu", l'hanno immaginata come la protagonista del film The Hurt Locker che, per l'occasione, diventa "The Archi Locker"