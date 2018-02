Neve ad Ancona, "apocalisse" in arrivo: l'ironia sui social network

Sono in tanti ancora a non credere all'arrivo del fenomeno atmosferico siberiano sul capoluogo. Sui social network iniziano a girare i fotomontaggi più disparati, tra cui un Passetto completamente ricoperto dalla neve. E allora dopo i tanti articoli scritti in questi giorni sull'arrivo di Burian, il nostro AnconaToday diventa AnconaTomorrow