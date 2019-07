La regina dell’estate è sempre lei: i trucchi per una macedonia perfetta

Guardatevi intorno all’ora di pranzo, contate quattro o cinque ombrelloni. Cosa notate? C’è almeno una persona che sta mangiando la macedonia. D’estate non manca mai, ì la pietanza anti-caldo per eccellenza. Non c’è una ricetta unica sugli ingredienti da usare, purché si rispetti la base: frutta fresca.

Per rendere la macedonia ancora più fresca si può mangiare direttamente nei gusci del melone, un tocco di originalità anche nella presentazione per eventuali ospiti.

Ingredienti per 4 persone

150 grammi di ananas

100 grammi di melone

200 grammi di kiwi

200 grammi di fragole

200 grammi di pesche

150 grammi di banane

200 grammi di mela

Zucchero (preferibilmente di canna)

Ribadiamo: potete usare tutta la frutta che volete! Anzi, più ce n’è meglio è…

Preparazione

La preparazione della macedonia è la più semplice che ci sia: Basta tagliare i frutti a cubetti dopo aver tolto i semi da quelli che ne contengono (melone, mela, kiwi, pesche).

Qualcosa in più

- bagnate la macedonia con un po' di succo di limone, soprattutto se tra gli ingredienti c’è la mela. Alcuni frutti infatti anneriscono in pochi minuti e, specialmente se volete conservare la macedonia in frigo, questo trucco aiuterà a mantenerla fresca.



- Presentate le porzioni con degli stecchini di legno per prendere meglio i pezzi di frutta



- Provate ad aggiungere un po' di succo di limoncello e qualche fogliolina di menta



- E’ perfetta accompagnata da un prosecco e/o biscottini di pastafrolla.

