Verso l’allineamento perfetto: la Luna sta per diventare una fragola

Segnatevi la data in rosso fragola. Il prossimo 5 giugno a partire dalle 17,45 la Luna assumerà una diversa luminosità e praticamente assumerà il colore del delizioso frutto. Il clou dell’evento astronomico, dovuto al perfetto allineamento Sole-Terra-Luna, si avrà alle 19,26 e terminerà alle 21,04. A spiegare il fenomeno è Davide Ballerini, fisico e presidente dell’Associazione marchigiana astrofili nonché direttore dell’osservatorio di Pietralacroce: «Non avrà nulla a che vedere con la “Luna rossa”, in questo caso ci sarà una eclissi parziale dove la luna entrerà nel cono di penombra creato dalla terra e sarà oscurata per il 60% cambiando la sua luminosità».

Questione di raggi

L’effetto “fragola”, spiega Ballerini, avverrà perché una parte dei raggi solari che attraverseranno l’atmosfera terrestre, solo quelli di colore rosso, devieranno sulla Luna: «Rispetto a quello che succede per la “Luna rossa”- spiega Ballerini- questo fenomeno è più attenuato ed ecco perché avremo questa colorazione particolare». Gli orari del fenomeno non coincidono con l’oscurità, per questa ragione l’evento si potrà ammirare meglio nella fase finale e cioè quando il sole sarà tramontato. Qualcuno potrebbe chiedersi perché questo fenomeno non avviene tutti i mesi: «L’orbita della Luna non giace sullo stesso piano di quella terrestre- spiega il presidente degli astrofili marchigiani- bensì è inclinata di 5 gradi e mezzo e per questo tali eventi sono così rari». Lo stesso fenomeno si ripeterà il prossimo 6 luglio, ma cambieranno gli orari. La “Luna di fragola”, quel giorno, la vedremo alle 5 del mattino.

L’osservatorio di Pietralacroce

L’osservatorio di Pietralacroce intanto aspetta di sapere quando potrà riaprire al pubblico. Date all’orizzonte non se ne vedono: «Il Governo non si è ancora espresso- conclude Ballerini- possiamo ospitare solo i soci perché numericamente possiamo autogestirci. Spero che ci concedano almeno la riapertura per gruppi privati di poche decine di persone».