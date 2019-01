Fiori d'arancio nel 2019, le location più gettonate per festeggiare il matrimonio

Il 2019 è appena iniziato, per alcune coppie è tempo di ultimare i preparativi del matrimonio e altre hanno appena superato l’esame della dichiarazione. Queste ultime si staranno chiedendo quali sono le location più gettonate in provincia per ospitare il ricevimento e noi abbiamo cercato di semplificare loro il compito raccogliendo il parere di alcuni wedding planners. Questa è la top ten dei posti scelti dai futuri sposi secondo Donatella Paduano (Italian Wedding Luxury), Nadia Sparapani (Loving Marche Wedding), Edoardo Granini (Immagina Weddings & Events) e Adele Resti (Joli Reve).