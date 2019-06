La 5°B si ritrova 40 anni dopo la maturità: gita, ricordi e serate mondane

Le ex studentesse della 5B dell'Istituto Tecnico Femminile Statale dell'anno 1978/79 hanno festeggiato i 40 anni dalla maturità. Sono partite da Ancona per una gita di tre giorni nella riviera romagnol tra centri benessere e serate mondane. «L' età è già matura ma lo spirito, che è la cosa più importante, è ancora giovane» hanno voluto far sapere praticamente in coro. Evviva l'amicizia.