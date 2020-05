Appello alle ex compagne a 60 anni dal diploma: «Rimettiamoci in contatto»

Questa foto, pubblicata sulla Gazzetta di Ancona il 23 ottobre del 1992 ritrae le studentesse della IVA dell’allora Istituto Magistrale “Caterina Franceschi Ferrucci” di Ancona che si erano ritrovate dopo 32 anni presso un noto ristorante di Falconara Alta. Si erano diplomate nel 1960: il ritrovarsi, se non qualche difficoltà nel riconoscersi per il passare degli anni, fu un’occasione unica per riallacciare con grande affetto un’amicizia nata sui banchi di scuola, anche se alcune di quelle studentesse erano ormai divenute mamme e qualcuna anche nonna.

La foto, seppur sbiadita, è un invito a chi si riconosce di contattare il numero telefonico 071/7231313 per potersi ritrovare a distanza di 28 anni. Nella foto sono ritratte: Carla Amadi, Gabriella Castracani, Paola Castracani, Anna Laura Catalani ( che purtroppo è venuta a mancare qualche anno fa), Valeria Dentamaro, Rosalba Lanari, Marina Mengoni, Paola Orlandini, Giuseppina Pascale, Aurora Pierandrei, Graziella Puliti, Carla Scognamiglio, Paola Sparapani, Maria Vittoria Talamonti. Le assenti erano state tutte giustificate.