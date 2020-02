Le Grotte di Frasassi e la riviera del Conero incantano la Germania

Il tour delle maggiori fiere internazionali porta le Grotte di Frasassi alla F.Re.E di Monaco. Molti gli operatori che hanno raccolto l'invito della Regione Marche a prendere parte all'evento sul turismo. E sabato mattina, in diretta dal palco della più importante emittente tv bavarese, i referenti delle Grotte hanno illustrato ai presenti, e ai telespettatori, le meraviglie di Frasassi. La seconda parte dell'intervento è stata dedicata alla Riviera del Conero.

Frasassi continua dunque il suo viaggio nelle maggiori fiere internazionali del turismo. La F.re.e di Monaco è una delle più importanti e conta circa 150mila presenze in 5 giorni. Le Grotte, ospitate dalla Regione Marche insieme ad altri operatori nello stand Italia, hanno affascinato i tanti visitatori.

Tra la realtà aumentata e il materiale promozionale a disposizione, i referenti delle Grotte di Frasassi presenti in fiera sono stati invitati dalla Bayerischer Rundfunk, la maggiore tv bavarese, a presentare le bellezze delle Grotte al pubblico in sala e ai telespettatori.

Alle spalle dei conduttori un maxischermo ha mandato in onda un video girato con i droni all'interno del complesso ipogeo. Mentre la guida raccontava la magia della scoperta e della prima discesa nel cuore della montagna, scorrevano le immagini dell'Abisso Ancona e del volo sopra i “Giganti”.

Al termine dell'intervento è stato distribuito del materiale promozionale a tutto il pubblico in platea. E dopo le Grotte è stata la volta della Riviera del Conero. Dalle vette della Gola della Rossa e di Frasassi alle spiagge e il mare ai piedi del Conero. Ad illustrare le peculiarità del tratto di costa tra i più amati dai turisti stranieri è stata l'Associazione Riviera del Conero. I