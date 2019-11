Giorno della gentilezza, i bambini regalano fiori in piazza: parole dolci scritte sui petali

Appuntamento con la gentilezza. E' quello che hanno voluto onorare ieri gli alunni delle scuole d'Infanzia dell'istituto Comprensivo Novelli Natalucci, le scuole Piaget, Mazzini e Redipuglia che in occasione della Giornata Mondiale della Gentilezza hanno incontrato gli anconetani in piazza Cavour distribuendo ai passanti i petali di fiori di carta realizzati dai piccoli. Su ogni petalo gli alunni avevano scritto parole gentili.

«Sono gesti che seppur piccoli sono significativi, come l'uso di parole preziose come scusa, grazie, per favore. Educare i nostri studenti al rispetto dell'altro e a concretizzarlo nella gentilezza nei rapporti, è un fatto importante» ha commentato l'assessore alle Politiche Educative, Tiziana Borini che ha partecipato all'iniziativa.