Francesco Facchinetti in riviera con "La vacanza perfetta": quando e come vedere la sfida in tv

E’ stata la protagonista di diverse trasmissioni televisive. Lo sarà ancora. L’appuntamento per ammirare la riviera del Conero in tv è fissato per il 1 settembre, ore 21,25 sul canale Nove nella trasmissione “La vacanza perfetta". Le riprese del programma sono state effettuate nella zona di Numana a inizio luglio.

Nel programma condotto da Francesco Facchinetti (nella foto con il sindaco di Numana, Gianluigi Tombolini) i concorrenti dovranno valutare e votare alcune precise caratteristiche delle zone visitate nella puntata, tra cui appunto la nostra riviera, per poi scegliere il posto dove trascorrere la propria vacanza perfetta.