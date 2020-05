Prima il sopralluogo, poi lo scatto mozzafiato: Andrea cattura la Via Lattea sul mare

Lo scatto mozzafiato di Andrea Amici è stato realizzato alcuni giorni fa sul Monte dei Corvi. Andrea ha effettuato un primo sopralluogo sul belvedere che si trova sopra al Trave: «Avevo già la foto in mente- racconta- sapevo che la Via Lattea si sarebbe trovata a quell’ora in quell’esatta posizione e con quella specifica inclinazione». La foto è stata realizzata con un astro inseguitore, dispositivo che punta la stella polare e impedisce l'effetto sfocatura durante i movimenti della volta celeste

