Gabbiano vola con una zampa incastrata in una bottiglia di plastica, lo scatto è virale - FOTO

Più di una foto, l’immagine di un gabbiano che vola sulla costa senigalliese con una zampa incastrata dentro una bottiglietta di plastica sembra un presagio, quello di un futuro in cui tutti gli essere viventi dovranno fare i conti con una quantità di rifiuti esplosiva. E’ per questo che lo scatto simbolico di quanto la plastica faccia male agli amici animali, è diventato virale sui social e già, in merito a questo, si già espresso il sindaco di Senigallia Maurizio Mangialardi.