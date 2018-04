Fiera di San Ciriaco, i parcheggi e le fermate delle navette in una foto

Semplice e immediata, ecco la mappa delle navette e delle fermate in una semplice foto pubblicata su Facebook l’assessore Ida Simonella, che scrive: “Si può evitare di raggiungere il centro in auto. Abbiamo predisposto tanti comodi bus navetta in prossimità dei parcheggi scambiatori: da Tavernelle, Piazza Ugo Bassi, gli Archi e naturalmente dalla stazione ferroviaria. Con una buona frequenza nei passaggi. Usateli. Non si congestiona la zona e ci si gode di più l’evento. Buona fiera!”.