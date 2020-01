Roberto ed Emanuel premiati a Sanremo: c'è anche un riconoscimento alla carriera

Due imprenditori del gruppo benessere di Confartigianato imprese Ancona Pesaro e Urbino, riceveranno martedì 4 Febbraio un “premio alla carriera” e come “miglior tricologo” in occasione dell’evento organizzato al Grand Hotel Des Anglais di Sanremo in apertura della principale kermesse canora italiana. «Un grande onore e un bellissimo riconoscimento al lavoro svolto in questi anni» hanno dichiarato Roberto Acquaroli ed Emanuel Vecchioli i due imprenditori marchigiani che riceveranno il premio.

Roberto Acquaroli, del salone Pourparler di Senigallia ed Emanuel Vecchioli, noto tricologo di Loreto, «sono giunti alla loro quarta esperienza a Sanremo e del settore e una nota di vanto per le imprese marchigiane, testimoniando la capacità di evoluzione del settore stesso» dichiara Luca Casagrande, responsabile del settore Benessere di Confartigianato.

"Bella e importante anche la collaborazione fra gli imprenditori del settore benessere e quelli del settore moda di Confartigianato che si sono messi a disposizione dei due acconciatori fornendo loro cravatte, scarpe e accessori per i 4 giorni di kermesse" sottolinea in una nota la stessa Confartigianato. «E' una splendida fucina di stimoli e spunti di moda e stile, dove musica, eventi e intrattenimenti in ogni angolo della città si fondono dando vita ai quattro giorni più glamour da cui prendere energia e novità da portare con se» hanno concluso i dichiarano i due professionisti marchigiani.