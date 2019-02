La bella Elisa, sexy madrina della Gran Fondo: l'annuncio con la maglietta ufficiale

Due circuiti. Uno da 88 chilometri e l'altro da 129. Da percorrere tra il mare e la collina. Tra le terre del Conero e quelle del Verdicchio. È la Gran Fondo di Ancona, la gara che apre tradizionalmente la stagione ciclistica marchigiana. Si disputerà il 3 marzo e quest'anno avrà una madrina d'eccezione. Si tratta della bella Elisa Scarlatta, ciclista e volto social con i suoi seguitissimi canali Instagram e Facebook. Proprio da Instagram la notizia l'ha data lei indossando in anteprima la maglia della Gran Fondo 2019. Migliore pubblicità, grazie alla pioggia di like, non ci poteva essere.