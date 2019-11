Oggi danzerà Mercurio, come vedere il “transito planetario”: si ripeterà nel 2032

Si chiama “transito planetario”, detto in parole povere è una piccola eclissi creata dal passaggio di Mercurio davanti al disco solare. Una solenne danza del piccolo pianeta al cospetto della stella madre. Sarà visibile solo oggi, in ogni parte del mondo. Questo evento però è rarissimo, al punto che si verificherà di nuovo solo nel 2032. Non sarà possibile vedere il transito a occhio nudo e provarci è anche altamente sconsigliato: «Serve un telescopio con filtri speciali, anche per una questione di sicurezza perché guardare il sole senza strumenti adeguati può essere molto pericoloso» spiega Davide Ballerini, direttore dell’osservatorio.

Come vederlo ad Ancona

Proprio a Pietralacroce l’Associazione Marchigiana Astrofili ha istituito un’apertura straordinaria a ingresso libero. Non serve prenotare, basterà presentarsi nella struttura di via del Conero 16 a partire dalle 13. Lo spazio di circa 3mila metri quadrati intorno all’osservatorio sarà allestito con telescopi professionali a disposizione del pubblico. L’inizio del transito è stimato per le 13,35. Ma cosa sarà possibile vedere? «In quel momento il bordo di Mercurio toccherà quello del sole e segnerà l’inizio del passaggio – spiega Ballerini- poi vedremo questo piccolo cerchio nero passare davanti al disco solare». Il transito planetario si concluderà alle 19, ma ovviamente alle nostre latitudini non sarà più visibile dopo il tramonto: «Il passaggio continuerà, ma sarà visibile in altre parti del mondo che si trovano verso ovest».

Informazioni

Osservatorio Astronomico Pietralacroce "P. Senigalliesi"

Via del Conero 16/a

Informazioni: 3881457526