Dormire senza spendere una fortuna: le top 10 strutture con il miglior rapporto qualità-prezzo

Week end ad Ancona o dintorni? Trasferta di lavoro, o magari avete scelto questa città per le (ancora lontane ma neppure troppo) ferie natalizie? Se non avete chi vi ospita non c’è dubbio: avete bisogno di un buon hotel. Tripadvisor ha stilato la classifica delle strutture con il miglior rapporto qualità-prezzo in base alle recensioni degli utenti stessi. Questa è quella aggiornata al 2019.

10 – La Carpinella

La struttura di proprietà della famiglia Gigli fin dai primi anni '60, insiste su una corte di 2400 mq con piante sempreverdi, giardini e prato all'inglese. Per gli ospiti sono disponibili il posto auto e cinque stanze doppie/matrimoniali con ingresso indipendente e bagno privato. Tra esse spiccano la top room con terrazzo esclusivo vista mare e la family room in grado di ospitare su due ambienti separati sia genitori che figli. La colazione, ricca e curata, viene servita all'aperto o, in caso di meteo sfavorevole, nell'ambiente principale della casa. I pasti possono essere consumati in uno dei nove ristoranti di Portonovo, tutti situati a meno di un chilometro dalla Carpinella.

La Carpinella, Via Poggio 158 – Tel. 071 801300

9 – B&B Shabby Chic

Il B&B è arredato in stile shabby chic ed è dotato di due camere luminose, una camera matrimoniale e una camera singola, un bagno unico con doccia, cucina, soggiorno, giardino recintato con angolo relax, tavolo esterno, ombrellone, ingresso indipendente e parcheggio gratuito per 2 posti auto interno alla proprietà. Pernottamento minimo: 2 notti, animali ammessi.

B&B Shabby Chic, Frazione Sappanico 112 – Tel. 329 261 3213

8 – B&B Le Querce

Situato in un posto strategico, nella pace assoluta del parco del Conero, a cinque minuti di auto dal centro e dalla stazione e a dieci dalle spiagge di Portonovo.

B&B Le Querce - Via della ferovia 25 – Tel. 347 388 1552

7 – Affittacamere Euro

Situato in pieno centro. Animali domestici ammessi e Wi-Fi in tutta la struttura sono solo alcuni dei servizi. Non è però disponibile il parcheggio riservato.

Corso Mazzini 142 – Tel. 347 414 2011

6 – D’Ago 48

Questa struttura si trova anche in una posizione valutata tra le migliori ad Ancona. Stanze provviste di aria condizionata e wi-fi e c’è anche l’accesso alla zona barbecue e terrazzo.

Strada di Monte d’Ago 48 – Tel. 349 874 5512

5 – B&B Casa Borghini

Luminoso e silenzioso, posto al terzo piano con ascensore, il B&B Casa Borghini dispone di due ampie camere matrimoniali, di cui una con il bagno interno ed una doppia, tutte con la possibilità di aggiunta di un letto, e di un’ampia zona soggiorno con una piccola biblioteca a disposizione degli ospiti. E’ situato in pieno centro.

Casa Borghini, Corso Garibaldi 144 – Tel. 334 814 7607

4- Trestelle

Le camere sono tutte dotate di climatizzatori estate/inverno e dispongono di TV satellitare e servizi privati (doccia, lavandino, water, e bidet). Per chi vuole rilassarsi dopo una lunga giornata di lavoro o semplicemente per concedersi una breve pausa, la struttura offre un grazioso cortile interno arredato con piante.

Via San Martino 10 – Tel. 345 4562337

3- B&B Il Guasco

Centro storico, a due passi dal centro, dal porto e dalle principali attrazioni della città. Disponibile garage e posto auto su prenotazione. Possibilità di organizzare escursioni e visite alle principali attrazioni regionali.

Il Guasco, Via Generale Manfredo Fanti, 2

2- Hotel Gino

Situato difronte alla stazione ferroviaria, ideale per chi arriva in città con il treno o chi deve partire alle prime luci del mattino. Si può avere permesso di parcheggio a 1€, le recensioni lo premiano per le camere spaziose e la gentilezza dello staff.

Via Flaminia 4 – Te. 071 42996

1- B&B Arts and Music

Il bed and breakfast Arts and Music é situato nel centro di Ancona, offre un servizio esclusivo, arredato con stile, con cura e dotato di tutti i comfort necessari per un soggiorno piacevole e rilassante. Dispone di tre camere: camera Arte (matrimoniale), camera Musica (matrimoniale), camera Danza (quadrupla). Tutte le stanze sono dotate di TV lcd 32′. La particolarità di questo posto? Tutti gli ospiti hanno a disposizione pianoforte, chitarra elettrica e violoncello. Non solo Tripadvisor. Il portale “bed-and-breakfast.it” ha premiato questa struttura con un Certificato di Eccellenza e un punteggio di 9.4/10.

Art & Music, Corso Giuseppe Garibaldi 110 - Tel. 327 174 7025 (anche whatsapp)