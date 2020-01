«Dottò, c'ho un granchio, è grave?», i termini medici in anconetano: le traduzioni

Un vocabolario per aiutare il medico non anconetano a comprendere i sintomi del paziente. Esisteva davvero, secondo quanto si legge nel portale ancondorica.net. Nella sezione “Gli anconetani dal dottore” del sito infatti è possibile leggere e sorridere con le rispettive traduzioni. Secondo quanto si legge, il quaderno era stato preparato da alcuni medici alle prime armi ai tempi dell'Umberto I in largo Cappelli. Se ad esempio un anconetano riferiva di avere un "cagnolo", sfidiamo chiunque sia di fuori città a capire che si trattava di un "conato di vomito".

Le traduzioni

aministraziò = mestruazioni

acqua a la panza = ascite

arcacià = vomitare

l'abiete = diabete

butrio = utero

besciga = vescica

brignocola = bernoccolo

beligolo = ombelico

bufa = schiuma

brocolo = foruncolo

bujolo = orifizio anale

boca brencia = bocca storta

brùioli = brividi

buganze = geloni

bocarola = herpes

bolzea = tosse

bagnoli = impacchi

cratere = catetere

capostorno = lipotimia

cegolo = ascesso

colpo = ictus

cristo = caduta

cana de la gamba = tibia

caporelo = capezzolo

cuderizo = coccige

chiepa = mento

castrò = catarro bronchiale

culo puzò = posizione genupettorale

colco = supino

cana del naso = ossa nasali

chiopo = effetto nervoso

cepo de rechia = lobo auricolare

cagarela a fischio = diarrea

cerone = tappo di cerume all'orecchia

cagnolo = conato di vomito

colo del piede = caviglia

cissifelica = colecisti

crostica = próstata

ciampanela = perdita di equilibrio

capela de l'ochio = palpebra superiore

dente ventale = dente del giudizio

distaco carne da l'osso = distorsione

diploma a l'utero = fibroma all'utero

dolori da basso = dolori ai genitali

fetigo = fegato

fiatò = affanno

fil de la schina = colonna vertebrale

fosfora = próstata

fitte = dolori

galito = roco

gargalozo = pomo d'Adamo

gilè = emiparesi

granchio = crampo

gnoco = bolo isterico

griciole = solletico

giuffio al core = soffio al cuore

gengiglie = gengive

infantioli = convulsioni infantili

invelanose = endovenose

intesticoli = genitali maschili

inghiandito = stato letargico

luciola = ulcera

la vila de Gersa = la lungodegenza

materia = pus

moroiche = emorroidi

mora = ematoma

merulla = midollo osseo

nocela = malleolo

la natura = genitali femminili

orelo = ano

orlogeria = urologia

ogna = unghia

polistirolo = colesterolo

peronospera = próstata

panciò = affanno

pè curtelo = di fianco

proposta = supposta

pentegana = vulva

pastina = pasticca

pentèle = lentiggini

palazi = paralisi

puntura arabita = antirabbica

rondela = rotula

radiograma = elettrocardiogramma

ruzola = rotula

raspì = faringite

raganela = sibili respiratori

rogna = scabbia

rincojonito = confuso

rognone = rene

spinareli = morbillo

schiopi = varicella

sidis = aids

sgramatura = escoriazione

scataracchio = produzione di catarro

sfogo = orticaria

tricicli = trigliceridi

tonzila incativita = tonsilla gonfia

termocrisi = fleboclisi

ucelo = pene

vene velenose = vene varicose

vesperaro = foruncolosi

verdò = flogosi catarrale bronchiale

zinne = mammelle

zemma = eczema