Una reggia in alto mare, scopri le 10 cabine più lussuose sulle navi da crociera

La stagione delle crociere sta per finire per il porto di Ancona. Il 22 novembre la MSC Sinfonia lascerà il porto dorico per l’ultima volta quest’anno. E’ solo un arrivederci, ma anche d’inverno è possibile imbarcarsi da altri porti per viaggi da favola. Magari godendosi una lussuosa suite. Secondo uno studio del portale “crocierissime” il 25% dei viaggiatori sogna una crociera superlusso. Solo pochi anni fa il numero di cabine con balcone privato era esiguo, oggi arrivano, in alcuni casi fino all'80% del totale su una nave; persino alcune cabine interne hanno il balcone privato con affaccio su ampi cortili con piante e vegetazione. Quelle più esclusive offrono servizi inimmaginabili e il motore di ricerca Crocierissime.it ne ha scovate dieci tra le più spettacolari e incredibili.