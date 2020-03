La città fantasma diventa una poesia: Meri racconta la pandemia in quartine

Ancona città fantasma ai tempi della pandemia. Pandemia, che la poetessa anconetana Meri Ercoli ha messo in versi. L’arte che infonde l’ottimismo.

Da tanto è giorno pieno

ma in giro nùn c'è nisciuno ,

solo un vechio, 'ntè 'na panchina stramigiato ,

se guarda intorno sminchionato .

Un ragio de sole

schiarisce la piazza

che , pure se nùn vole ,

è silenziosa ,sta zita zita .

Ene spariti pure i picioni

che , ogi , a fine inverno ,

parene dà reta al governo

che ce dice stè à casa ziti e boni.

Joso che paura gente mia ,

è scopiata 'na pandemia

e nùn c'è rimedio à 'sto bacilo ,

io me giro e me brilo

ma èl penziero va sempre lì

per cercà de capì

cusa sucede à 'sto poro mondo

che in largo e in tondo

l'avemo massagrato

e ogi ce presenta un conto salato.

Alzo j ochi al cielo

e 'na rondine se leva alta in volo.....

Me torna èl suriso de ieri ,

vane via tristi i penzieri,

artorno à la vita ….

.perchè la speranza nùn è finita.