San Ciriaco, festa interattiva: i video-pensieri dei cittadini proiettati alle Muse

Sarà un San Ciriaco diverso quest’anno. L’Amministrazione Comunale, dopo aver annullato la tradizionale fiera e la cerimonia di consegna dei Ciriachini a causa dell’emergenza coronavirus (GUARDA IL VIDEO), vuole coinvolgere comunque gli anconetani con un appuntamento “interattivo” al Teatro delle Muse lunedì 4 maggio. Sarà un evento particolare: nel teatro vuoto, ci saranno comunque le voci della città a cui quest’anno andrà il “Ciriachino”, una medaglia al valore per come ha saputo rispondere a questo momento di crisi. Non sarà possibile stare insieme fisicamente, ma ognuno di potrà esprimere la sua vicinanza, il suo amore per la città, il proprio sentirsi comunità anche da casa.

Tutti i cittadini potranno inviare un breve video da casa con l’hastag #ANCONAMIA : un saluto, un pensiero, un augurio, quello che ognuno si sente. I messaggi saranno tutti proiettati in un unico grande video dal palco del Teatro delle Muse il 4 maggio, in diretta tv e Facebook.

I video, brevi, dovranno essere inviati:

– via mail a urp@comune.ancona.it

– al numero di whatsapp al 3667695184