Creatività e divertimento con i laboratori online: per i bimbi arriva Pop Lab

Nelle giornate da trascorrere in casa Pop Lab aiuta con delle idee per far divertire i bambini. L’azienda anconetana specializzata nei servizi per il target famiglia, ha creato laboratori e diverse attività online: «Abbiamo pensato che fosse il momento di reinventare il nostro lavoro e riadattare i contenuti per i social- dice l’amministratore della società Maria Costanza Pastore - per dare un valido supporto ai genitori nella relazione adulto/bambino per il continuo sviluppo e allenamento delle capacità manuali, ludiche, motorie e per la crescita della loro autostima».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per partecipare alle attività è possibile connettersi alla pagina Facebook “Pop Lab”, o a sui Instagram a “Pop_Lab_it”. Tra le proposte, vista l’imminente festività di Pasqua, c’è un tutorial per la ghirlanda di uova di carta.